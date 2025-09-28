На ЗАЭС раскрыли главную цель ударов ВСУ по станции

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

По ее словам, ситуация на АЭС остается крайне напряженной, потому что объекты станции находятся под постоянной угрозой из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ. Директор отметила, что любой инцидент может привести к тяжелым последствиям.

«По сравнению с 2022 годом, удары стали более точечными, но не менее опасными. Их цель неизменна — дестабилизировать работу станции и создать угрозу ядерной катастрофы», — добавила Яшина.

Она подчеркнула, что проекты энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, к которым относятся энергоблоки ЗАЭС, являются одними из самых надежных и безопасных в мире. При их создании учитывались различные факторы возможного воздействия, которые могут повлиять на работу станции, в том числе экстремальные природные явления и техногенные аварии. Однако ни одна атомная станция, по словам специалиста, не проектировалась при учете постоянного огневого обстрела.

Директор ЗАЭС объяснила, что ключевым фактором риска на данный момент является возможное повреждение вспомогательного оборудования станции, которое помогает держать ситуацию под контролем.

Ранее в МАГАТЭ допустили повторение ситуации Фукусимы на ЗАЭС.