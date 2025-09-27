Российский военный объяснил опасность нового украинского дрона

Военный с позывным «Сова» заявил mk.ru, что у украинской армии появился новый дрон «Зозуля», который они уже начали применять в ходе боевых действий.

Он предупредил, что этот аппарат может представлять опасность для тылов российских войск.

«У противника появляется средство, способное долететь до объектов в глубоком тылу. Это не военная тактика — это террор с целью деморализовать население», — сказал военнослужащий.

В июне специалисты группировки войск «Север» перехватили в Сумской области новый тип украинского FPV-дрона с системой интеллектуального наведения.

Летом сообщалось, что Вооруженные силы Украины создают «Линию дронов» с целью остановить дальнейшее продвижение ВС России и удержать фронт. Что это за проект, как он может помочь Киеву в условиях дефицита личного состава и при чем тут Китай — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что новая российская лазерная система сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды.