«Удержать фронт». Зачем на Украине создают «Линию дронов»

Вооруженные силы Украины создают «Линию дронов» с целью остановить дальнейшее продвижение ВС России и удержать фронт. Что это за проект, как он может помочь Киеву в условиях дефицита личного состава и при чем тут Китай — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Что за «Линия дронов»?

В настоящее время в Киеве делают ставку на расширение использования беспилотных летательных аппаратов сугубо украинского производства, хотя американское вооружение по-прежнему имеет решающее значение для успешного ведения боевых действий ВСУ.

Для Украины настал непростой момент. Страна колеблется между надеждами на то, что переговоры президента США Дональда Трампа о прекращении огня положат конец войне, и опасениями, что Соединенные Штаты прекратят военную поддержку Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Глава Белого дома по-прежнему не обещает увеличения поставок вооружения, военной техники Украине, а они имеют для Киева решающее значение. К примеру, украинская армия в настоящее время полагается только на ЗРС Patriot как на единственное средство защиты от ударов российских оперативно-тактических ракетных комплексов. У Вооруженных сил Украины также нет собственных РСЗО подобных американским М142 HIMARS, которые являются ключевыми для нанесения эффективных ударов по российским войскам.

В сложившейся обстановке ВСУ претворяют в жизнь проект «Линия дронов», который, как надеются в Киеве, позволит продолжать вооруженную борьбу без американского оружия. Если мирные переговоры провалятся или Соединенные Штаты прекратят поставки оружия, украинская инициатива по созданию «Линии дронов», вероятно, приобретет большее значение, пишет NYT.

В рамках этой программы будут задействованы беспилотные системы, которые собираются в основном из китайских комплектующих на Украине. В основном это небольшие БЛА-камикадзе, запускаемые из подвальных укрытий.

На данный момент на Украине надеются, что новейшая инновационная программа «Линия дронов» (другое название — «Линейка беспилотных летательных аппаратов») поможет им сдержать атаки Вооруженных сил России и удержать фронт. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Задача «Линии дронов» — стать «второй линией» именно за более слабыми пехотными подразделениями и таким образом держать линию фронта», — приводит издание слова источника.

Еще до появления этого проекта на Украине в значительной степени в ходе боевых действий полагались на БЛА, боевое применение которых в настоящее время приводит к примерно 70 процентам всех потерь в войне с обеих сторон. А это больше, чем все другие виды оружия вместе взятые, включая танки, гаубицы, минометы и авиационные средства поражения.

Дефицит личного состава

Расширенная программа беспилотных летательных аппаратов, разрабатываемая ВСУ с осени прошлого года, но официально объявленная только в феврале этого года, является планом «Б» Киева на случай провала переговоров о прекращении войны.

Сегодня передний край напоминает жужжащий улей. В войне беспилотников Россия имеет преимущество в количестве, в то время как Украина имеет преимущество в качестве, полагают в NYT.

ВСУ, по мнению издания, часто становятся первыми, кто применяет в этой борьбе новые технологические подходы. К ним, к примеру, относятся БЛА-ретрансляторы для увеличения радиуса действия дронов-камикадзе и беспилотники, управляемые с помощью волоконно-оптических кабелей толщиной в человеческий волос. Эти дроны не подвержены воздействию средств РЭБ противника.

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В рамках украинской программы «Линия дронов», по данным NYT, четыре батальона беспилотников (по другим данным, пять) будут преобразованы в полки беспилотных летательных аппаратов, численность каждого из которых увеличится примерно с 700 военных до 2500 бойцов и офицеров. В этом проекте участвуют пять специализированных подразделений ВСУ — «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и «К-2».

Стратегия Украины в отношении беспилотников также вызвана серьезной слабостью ее вооруженных сил после более чем трехлетней войны, и в первую очередь ослаблением мотивации украинцев вступать в ряды ВСУ, пишет американская газета. Поскольку уклонение от призыва стало широко распространенным явлением, пополнение численного состава Вооруженных сил Украины превратилось в сложную задачу.

Дроны не заменяют бойцов и командиров. Для каждого полета БЛА, помимо оператора, управляющего дроном, может потребоваться до четырех лиц боевого расчета. Подобная команда состоит из пилота, штурмана, оружейника и пилота беспилотника-ретранслятора. Но набрать людей на эти должности существенно проще, чем найти пехотинцев, которые будут воевать в окопах. Немаловажное значение имеет и критерий «эффективность-стоимость». Беспилотники стоят от $500 до $750 каждый, а цена одного снаряда калибра 155 мм достигает $3 тыс.

Внимание на Китай

Вполне возможно, что на украинскую концепцию «Линия дронов» существенное влияние оказал китайский проект «Непробиваемый занавес». Китайская компания NORINCO заявляет о том, что разработала принципиально новую систему противовоздушной обороны. В компании считают, что привычные ЗРК, как показывает практика современных войн, себя изжили.

close Oleksandr Klymenko/Reuters

Поэтому инженеры компании провели работу по созданию перспективной концепции защиты от средств воздушного нападения (пилотируемых и беспилотных), крылатых ракет, боеприпасов реактивных систем залпового огня, минометных мин. Китайская разработка в переводе на русский язык получила название «Непробиваемый занавес».

По сути, речь идет о роях дронов, которые могут выстраивать в несколько рядов. В функционале такого «занавеса» как физическое препятствие дальнейшему полету ракеты, самолета или минометной мины, так и совокупность возможностей в плане воздействия РЭБ и средств огневого поражения в воздухе.

На данный момент, как утверждается, китайские специалисты работают над автоматизацией управления таких роев «противовоздушных» дронов — в том числе при помощи искусственного интеллекта. Это позволит создавать координированные «занавесы» в пространстве и изменять их геометрию в зависимости от перехватываемой цели.

Помимо всего прочего, решается задача оперативного выстраивания «занавеса» из дронов, например, при ракетной атаке. Отмечается, что если несколько дронов из роя «взяли удар на себя», отразив атаку, то другие дроны должны сразу же перестроиться, чтобы не пропустить последующие удары. Каков потенциал (грубо говоря, на сколько ракет или мин такой системы ПВО хватит) у «Непробиваемого занавеса», разработчики пока не говорят.

При этом вполне очевидно, что при создании своей перспективной системы ПВО они учитывали нюансы украинского вооруженного конфликта, в котором дроны вышли на одно из ведущих мест в качестве средства огневого поражения.