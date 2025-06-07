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ВС РФ захватили новый «интеллектуальный» дрон ВСУ

РИА Новости: новый интеллектуальный FPV-дрон ВСУ захвачен в Сумской области
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Alina Smutko/Reuters

Специалисты группировки войск «Север» перехватили в Сумской области новый тип украинского FPV-дрона с системой интеллектуального наведения. Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь».

«Средствами радиоэлектронной борьбы захвачен ударный БПЛА с функциями автономного захвата цели, малошумными винтами и гарантированным дистанционным подрывом», — уточнил представитель группировки.

Техника оснащена разночастотными антеннами для устойчивости к РЭБ.

Стоит отметить, что в марте в зоне СВО российские войска приступили к испытаниям модернизированных беспилотников «Овод», оснащенных искусственным интеллектом.

Вооруженные силы Украины создают «Линию дронов» с целью остановить дальнейшее продвижение ВС России и удержать фронт. Что это за проект, как он может помочь Киеву в условиях дефицита личного состава и при чем тут Китай — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что в России испытают дрон с ИИ против украинских безэкипажных катеров.

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