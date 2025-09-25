На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая российская лазерная система сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды

LazerBuzz: для армии РФ разрабатывают лазерное оружие против дронов
Andrii Marienko/AP

Российские специалисты работают над созданием лазерной системы, которую можно будет установить на крыло беспилотника для уничтожения воздушных целей противника. Об этом ТАСС рассказал директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский.

По словам Хованского, антидроновые лазерные комплексы не имеют ограничений по боекомплекту при работе от сети или регулярной замене аккумулятора. Лазер может моментально доставить излучение до цели по прямой, что упрощает наведение на движущуюся в воздухе цель. Еще одним преимуществом лазеров является и то, что они работают практически бесшумно и в невидимом глазу диапазоне.

«За минуту времени можно доставить до цели больше энергии, чем способна спаренная зенитная установка ЗУ-23», — уточнил Хованский.

Он отметил, что от обнаружения объекта до его полного поражения надо успеть за три секунды. Иначе подбитый дрон сможет продолжить полет вплоть до 300 м даже с горящим аккумулятором. Это значит, что беспилотник нужно уничтожить быстро и на большей дистанции.

До этого в LazerBuzz сообщили, что планируют провести испытания автоматизированного комплекса лазерного противодействия дронам. В компании-разработчике уточнили, что комплекс будет испытан в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до конца октября.

Ранее российский антидроновый лазер прожег стальную плиту.

