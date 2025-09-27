Экс-замминистра обороны выписали из больницы и снова перевели в камеру

Бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова, обвиняемого в коррупции, выписали из тюремной больницы и перевели в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС рассказал его адвокат Денис Сагач.

По словам юриста, при проведении следственных действий в Попов «около часа добирался с ходунками от своей тюремной камеры до следственного кабинета».

19 сентября Сагач сообщил, что его подзащитного, несмотря на тяжелое состояние после операций, перевели из городской московской больницы в тюремную. Он отметил, что Попову требуется длительная реабилитация. Адвокат подчеркивал, что экс-замминистру обороны через два месяца необходимо провести ряд обследований и решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции.

Павла Попова обвиняют в создании ОПГ с целью хищения средств, выделенных Минобороны РФ на строительство парка «Патриот». Общая сумма ущерба государству составила более 25 млн рублей. 17 июля суд приговорил его к шести годам колонии, а также лишил звания и госнаград. Позднее сообщалось, что Попов отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны России Попова насчитывает более 50 томов