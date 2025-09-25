На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны опубликовало схему освобожденных российской армией территорий

Минобороны РФ опубликовало схему освобожденных территорий на 24 сентября
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало схему освобожденных территорий на 24 сентября. Изображение выложили в Telegram-канале военного ведомства.

На опубликованной схеме показано продвижение российских войск в 2025 году и общая освобожденная в зоне специальной военной операции на Украине территория.

close
Министерство обороны РФ

Отмечается. что с начала этого года под контроль ВС России перешло порядка 4,7 тыс. кв. км территории, из которой более 3 тыс. кв. км взяли в Донецкой народной республике.

25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейск. По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

Ранее российские военные уничтожили суда украинских войск с десантом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами