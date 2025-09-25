Минобороны опубликовало схему освобожденных российской армией территорий

Минобороны РФ опубликовало схему освобожденных территорий на 24 сентября. Изображение выложили в Telegram-канале военного ведомства.

На опубликованной схеме показано продвижение российских войск в 2025 году и общая освобожденная в зоне специальной военной операции на Украине территория.

close Министерство обороны РФ

Отмечается. что с начала этого года под контроль ВС России перешло порядка 4,7 тыс. кв. км территории, из которой более 3 тыс. кв. км взяли в Донецкой народной республике.

25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейск. По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

Ранее российские военные уничтожили суда украинских войск с десантом.