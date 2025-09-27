На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Ставропольского края сообщил о беспилотной опасности в регионе
Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о введении опасности атаки беспилотников в регионе.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:19 мск.

25 сентября губернатор Курской области сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения дрон зацепил одно из строений на территории строящейся станции. В результате украинской атаки не было пострадавших.

Днем 26 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один мирный житель Курской области был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал деревню Гирьи Беловского района.

Утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал трех пострадавших мирных жителях в результате атак украинских беспилотников в Шебекинском округе.

Ранее девять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Брянской области.

