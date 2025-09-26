Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Хинштейн: мирный житель был ранен в результате атаки БПЛА в Курской области

Еще один мирный житель Курской области был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал деревню Гирьи Беловского района.

«Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки», — написал Хинштейн.

По его словам, пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставляют в Курскую областную больницу.

До этого Хинштейн рассказал, что сотрудница агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Курской области пострадала в результате удара украинской армии.

По его информации, у 45-летней женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения правой руки. Ее жизни ничего не угрожает, добавил Хинштейн.

25 сентября губернатор Курской области сообщал, что беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Никто не пострадал.

Ранее силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников.