На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Хинштейн: мирный житель был ранен в результате атаки БПЛА в Курской области
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Еще один мирный житель Курской области был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал деревню Гирьи Беловского района.

«Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки», — написал Хинштейн.

По его словам, пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставляют в Курскую областную больницу.

До этого Хинштейн рассказал, что сотрудница агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Курской области пострадала в результате удара украинской армии.

По его информации, у 45-летней женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения правой руки. Ее жизни ничего не угрожает, добавил Хинштейн.

25 сентября губернатор Курской области сообщал, что беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Никто не пострадал.

Ранее силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами