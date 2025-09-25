На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Брянской области

Богомаз: девять человек ранены при обстреле ВСУ брянского поселка Белая Березка
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Девять мирных жителей, включая ребенка, пострадали в Брянской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти», — написал он.

По словам чиновника, пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что власти окажут им необходимую поддержку и материальную помощь.

До этого Богомаз сообщил, что вечером 25 сентября украинские военнослужащие нанесли целенаправленный массированный удар по поселку Белая Березка. Он уточнил, что обстрел проводился из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате удара произошло возгорание в нескольких жилых домах и административных зданиях.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Белгород.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами