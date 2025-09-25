Девять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Брянской области

Богомаз: девять человек ранены при обстреле ВСУ брянского поселка Белая Березка

Девять мирных жителей, включая ребенка, пострадали в Брянской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти», — написал он.

По словам чиновника, пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что власти окажут им необходимую поддержку и материальную помощь.

До этого Богомаз сообщил, что вечером 25 сентября украинские военнослужащие нанесли целенаправленный массированный удар по поселку Белая Березка. Он уточнил, что обстрел проводился из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате удара произошло возгорание в нескольких жилых домах и административных зданиях.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Белгород.