Три человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Гладков: в Шебекинском округе при атаках БПЛА ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке Маслова Пристань, в результате чего были ранены двое мужчин. Их госпитализировали.

Предварительно, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Кроме того, были повреждены два легковых автомобиля, навес и оборудование.

Еще один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец так же при ударе по коммерческому объекту. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Пострадавшему оказались помощь на месте. При атаке у здания был разрушен навес, также осколками посечен проезжавший мимо автомобиль, от детонации загорелась сухая трава.

Последствия уточняеются, добавил губернатор.

24 сентября Краснояружский район Белгородской области остался без света из-за атаки ВСУ.

Ранее девять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Брянской области.