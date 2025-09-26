На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Гладков: в Шебекинском округе при атаках БПЛА ВСУ пострадали три мирных жителя
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке Маслова Пристань, в результате чего были ранены двое мужчин. Их госпитализировали.

Предварительно, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Кроме того, были повреждены два легковых автомобиля, навес и оборудование.

Еще один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец так же при ударе по коммерческому объекту. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Пострадавшему оказались помощь на месте. При атаке у здания был разрушен навес, также осколками посечен проезжавший мимо автомобиль, от детонации загорелась сухая трава.

Последствия уточняеются, добавил губернатор.

24 сентября Краснояружский район Белгородской области остался без света из-за атаки ВСУ.

Ранее девять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Брянской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами