Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на $50 млрд

Драгоне: страны НАТО хотят еще увеличить военную помощь Украине
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Государства НАТО в прошлом году поставили Киеву оружия на $50 млрд, хотят увеличивать количество помощи. Об этом газете Corriere della Sera заявил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.

«Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. В 2024 году их объем достиг 50 миллиардов долларов», — сказал он.

По словам Драгоне, Североатлантический альянс намерен продолжать военную помощь и «даже увеличивать ее».

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет принимать активное участие в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окончании конфликта с Россией.

По словам генсека, уже сейчас альянс оказывает Украине необходимую поддержку, чтобы ВСУ могли не только «оставаться в борьбе», но и развиваться после заключения мирного соглашения.

Ранее в офисе Зеленского попросили ракеты, способные долетать до Тюмени и Мурманска.

