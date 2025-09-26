В Кремле прокомментировали готовность Запада сбивать российские самолеты

В Кремле прокомментировали информацию о том, что в Европе готовы сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это безответственная информация. Обвинения России в том, что военные самолеты (нарушают воздушное пространство) беспочвенные, доказательств представлено не было», — заявил Песков.

По его словам, российские военные самолеты летают строго с международными правилами.

Представитель Кремля добавил, что о ситуации, если страны НАТО примут меры против самолетов РФ, «даже не хочется говорить».

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте. При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что готовы защищать небо над странами НАТО.