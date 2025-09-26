В Курской области рассказали о последствиях удара ВСУ по территории агрофирмы

Хинштейн: при ударе по агрофирме «Рыльская» в Макеево пострадала работница

Сотрудница агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Курской области пострадала в результате удара украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Накануне враг нанес удар по территории агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью», — написал он.

По его информации, у 45-летней женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения правой руки. Ее жизни ничего не угрожает, добавил Хинштейн.

25 сентября губернатор Курской области сообщал, что беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Никто не пострадал.

В «Росэнергоатома» рассказали, что станция работает в штатном режиме, радиационный фон находится в пределах естественных значений.

Ранее Балицкий сообщил об атаках ВСУ на топливную инфраструктуру.