Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 55 БПЛА в семи регионах РФ и над акваторией Азовского моря

Силы противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего (20 БПЛА) сбиты в акватории Азовского моря. По 14 дронов уничтожены над территорией Ростовской области и Крыма.

Еще три БПЛА — над территорией Краснодарского края и по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар в результате атаки беспилотников.

По его данным, обломки БПЛА упали на одну из установок. Никто не пострадал.

Накануне вечером сообщалось, что девять мирных жителей, включая ребенка, пострадали в Брянской области в результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка в Брянской области.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Белгород.