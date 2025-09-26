Россия ответила украинской «Бабе-яге» дронами «Кощей»

В России нашли ответ украинским тяжелым штурмовым беспилотным бомбардировщикам вертолетного типа. Об этом пишет издание «Взгляд».

В материале отмечается, что «Баба-яга» может работать как бомбардировщик, нести мины и перевозить прочий полезный груз, и этим представляет особую опасность.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что еще в прошлом году в Херсонской области стали использовать дрон «Перун», который может нести до 200 килограмм груза, а также оснащен противотанковым гранатометом.

Позже на Авдеевском направлении начали применять дрон-бомбардировщик «Кощей» и беспилотники «Форс». «Форсы» переносят до 15 килограмм и защищены от перехвата.

Дроны «Гортензия», появившиеся недавно, — с системой гранатометных выстрелов, могут выбрасывать 14 боеприпасов единовременно.

В начале сентября компания «Антигравитация» показала российский гексакоптер, аналогичный украинской «Бабе-яге». По словам разработчиков, аппарат изначально создавался для сельскохозяйственных нужд, однако его конструкция легко адаптируется под иные задачи. Беспилотник способен нести до 80 кг груза, развивая скорость до 70 км/ч. С максимальной нагрузкой аппарат находится в воздухе около 20 минут.

Ранее российский дрон протаранил украинскую «Бабу-ягу».