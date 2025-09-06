В России создали аналог украинского гексакоптера «Баба-яга»

Компания «Антигравитация» показала российский гексакоптер, аналогичный украинской «Бабе-яге», на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

По его словам, аппарат изначально создавался для сельскохозяйственных нужд, однако его конструкция легко адаптируется под иные задачи.

«Это аналог «Бабы-яги». Максимально отечественное производство», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в гексакоптере почти все компоненты российские за исключением двигателей и аккумуляторов, которые пока закупаются в Китае. В скором времени и эти детали начнут производиться на территории РФ.

Беспилотник способен нести до 80 кг груза, развивая скорость до 70 км/ч. С максимальной нагрузкой аппарат находится в воздухе около 20 минут.

В конце июля стало известно, что российские специалисты создали дрон-тяжеловес «МиС-150», который является аналогом украинской «Бабы-яги». Новый беспилотник может поднимать грузы до 15 кг. Он предназначен для доставки и сброса боеприпасов, а также гуманитарных грузов военным, находящимся в зоне боевых действий. Кроме того, в отличие от предыдущей версии «МиС-35», новый аппарат может выполнять функции ударного дрона. В настоящий момент ведутся летные испытания беспилотника.

Ранее российский дрон протаранил украинскую «Бабу-Ягу».