Российский дрон протаранил украинскую «Бабу-Ягу»

Российский БПЛА протаранил украинский дрон и снял это на видео

Российские десантники сбили гексакоптер ВСУ «Баба Яга» в Херсонской области, недалеко от Днепра. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «На самом деле в Херсоне».

На обнародованных кадрах российский дрон замечает в небе украинский гексакоптер, после чего оператор аккуратно подводит свой беспилотник к украинскому и идет на таран. Затем запись обрывается, что свидетельствует об уничтожении цели.

В сообщении говорится, что российские бойцы за месяц уничтожили на Херсонском направлении 20 украинских беспилотников, в том числе тяжелые гексакоптеры, разведывательные аппараты и FPV-дроны.

Минобороны России ранее сообщило, что на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы уничтожили два пункта управления БПЛА и блиндаж с бойцами 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Цели находились в районе населенного пункта Иванополье в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали о количестве уничтоженных за неделю наземных целей ВСУ.