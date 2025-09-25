На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Балицкий заявил об атаках ВСУ на топливную инфраструктуру

Балицкий: ВСУ атакуют топливную инфраструктуру, пытаясь нарушить поставки бензина
Александр Кряжев/РИА Новости

В Запорожской области наблюдаются проблемы с реализацией бензина, тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют объекты топливной инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Противник стремится нарушить налаженные цепочки поставок. В Запорожской области ситуация осложняется логистическими проблемами, отметил он.

Несмотря на неблагоприятные условия, в регион продолжают поставлять топливо. Оперативные и коммунальные службы обеспечены топливом.

Недавно уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила, что украинские военные намеренно наносят удары по автозаправочным станциям в период сложностей с топливом в регионе.

21 сентября сообщалось, что после атаки БПЛА на автозаправочную станцию (АЗС) в городе Стаханов ЛНР произошла разгерметизация одной наземной цистерны сжиженного природного газа. В МЧС отметили, что цистерна загорелась, но пожар удалось быстро локализовать.

Ранее ВСУ нанесли повторный удар по заправке в Курской области.

