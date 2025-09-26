На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росэнергоатоме рассказали об атаке ВСУ на Курскую АЭС

Росэнергоатом: на территории Курской АЭС-2 подавили боевой дрон ВСУ
Телеграм-канал «Курская АЭС»

На территории площадки сооружения Курской АЭС-2 был подавлен боевой беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

«На территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении.

По информации Росэнергоатома, при падении дрон зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения. В результате произошедшего были посечены стены. Разрушений и пострадавших нет. Правоохранители работают на месте происшествия. Инцидент не оказал влияния на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков, заявили в пресс-службе.

Там также заявили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в районе станции находится в пределах естественных значений.

Накануне днем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове.

В ночь на 24 августа ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника. Дрон сбили, однако его детонация и падение осколков привели к возгоранию трансформатора, из-за чего блок №3 был разгружен на 50%.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

