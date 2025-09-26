На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский дрон не стал бить по машине в зоне СВО из-за водителя

Военкор Либерман: дрон ВС России не стал бить по авто в зоне СВО из-за водителя
Ashley Chan/Global Look Press

Оператор российского FPV-дрона не стал бить по машине в зоне спецоперации на Украине из-за водителя. Об этом сообщила российский военный корреспондент Белла Либерман в Telegram-канале.

«Российский дрон не стал бить на машине, когда из нее мужчина заявил, что он гражданский, и пролетел мимо», — рассказала она.

На обнародованных кадрах можно заметить, что мужчина остановил машину на обочине и вышел из кабины прямо перед дроном, чтобы доказать свою принадлежность к гражданским. Оператор смог распознать сигнал мирного жителя и пролетел мимо.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» писал, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) встал на колени перед российским дроном в Сумской области и попал на видео.

На опубликованной видеозаписи видно, как боец ВСУ, увидев российский беспилотник, встал на колени и сложил руки в молитвенном обращении. Судя по подписи к ролику, украинский военнослужащий мог просить операторов БПЛА не сбрасывать на него боеприпас и сохранить ему жизнь.

Ранее российский дроновод не стал атаковать машину с украинскими гуманитарщиками в зоне СВО.

