Российский дроновод не стал атаковать машину с украинскими гуманитарщиками в зоне СВО

Военкор Коц: оператор БПЛА узнал украинских гуманитарщиков и не стал бить по ним
true
true
true

Российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции (СВО) заметил цель, однако не стал бить по ней, поскольку понял, что перед ним транспорт гуманитарной миссии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, припаркованная на обочине голубая машина была замечена на трассе Константиновка — Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Судя по эмблеме, это был транспорт украинской гуманитарной миссии «Пролиска», которая в том числе занимается эвакуацией мирного населения из прифронтовых районов. Увидев российский дрон, водитель автомобиля быстро сел в него и закрыл дверь. Однако беспилотник не стал атаковать и пролетел мимо, что показано на видео.

«Уверен, оператор противника в такой ситуации даже не задумывался бы и атаковал гуманитарный бусик. Этим мы от них и отличаемся», — написал Коц.

До этого в окрестностях Купянска в камеру российского FPV-дрона, который вылетел на разведку, попал украинский рыбак, разбивший лагерь на берегу водоема. Крупный автомобиль мужчины привлек внимание оператора БПЛА, и он снизился, чтобы изучить находку детальнее. Убедившись, что перед ним гражданское лицо, дрон полетел дальше.

Ранее российский оператор дрона не стал атаковать крестящегося бойца ВСУ.

