Российский дрон снял на видео солдата ВСУ, который встал перед ним на колени

Солдат ВСУ встал на колени перед российским дроном и попал на видео

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) встал на колени перед российским дроном в Сумской области и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На опубликованной видеозаписи видно, как боец ВСУ, увидев российский беспилотник, встал на колени и сложил руки в молитвенном обращении. Судя по подписи к ролику, украинский военнослужащий мог просить операторов БПЛА не сбрасывать на него боеприпас и сохранить ему жизнь.

«Выжившие боевики умоляют сохранить им жизнь и просятся в российский плен», — говорится в публикации под роликом.

До этого российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции заметил цель, однако не стал ее атаковать, поскольку понял, что перед ним транспорт гуманитарной миссии. Припаркованная на обочине голубая машина была замечена на трассе Константиновка — Дружковка в ДНР. Судя по эмблеме, это был транспорт украинской гуманитарной миссии «Пролиска», которая в том числе занимается эвакуацией мирного населения из прифронтовых районов.

Увидев российский дрон, водитель автомобиля быстро сел в него и закрыл дверь. Однако беспилотник не стал атаковать и пролетел мимо, что показано на появившемся в сети видео.

Ранее российский оператор дрона не стал атаковать крестящегося бойца ВСУ.