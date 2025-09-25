На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух регионах РФ отразили атаку украинских беспилотников

Минобороны РФ: системы ПВО сбили три дрона в Белгородской и Курской областях
true
true
true
close
РИА Новости

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили днем над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Атака продолжалась с 12:00 до 15:00 мск. Две цели перехватили в Белгородской области, еще одну — в Курской области.

До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 10:00 до 12:00 мск уничтожили пять беспилотников ВСУ над российской территорией. По два БПЛА самолетного типа ликвидировали в Курской и Брянской областях. В Белгородской области нейтрализовали один летательный аппарат.

25 сентября украинский дрон атаковал Рыльский район Курской области. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, удару подвергся автомобиль между деревнями Поповка и Большегнеушево. В тот момент в салоне находился 51-летний мужчина, который получил осколочные ранения груди и левой ноги. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Краснодарском крае после падения украинского БПЛА произошел пожар на заводе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами