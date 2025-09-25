В двух регионах РФ отразили атаку украинских беспилотников

Минобороны РФ: системы ПВО сбили три дрона в Белгородской и Курской областях

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили днем над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Атака продолжалась с 12:00 до 15:00 мск. Две цели перехватили в Белгородской области, еще одну — в Курской области.

До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 10:00 до 12:00 мск уничтожили пять беспилотников ВСУ над российской территорией. По два БПЛА самолетного типа ликвидировали в Курской и Брянской областях. В Белгородской области нейтрализовали один летательный аппарат.

25 сентября украинский дрон атаковал Рыльский район Курской области. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, удару подвергся автомобиль между деревнями Поповка и Большегнеушево. В тот момент в салоне находился 51-летний мужчина, который получил осколочные ранения груди и левой ноги. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Краснодарском крае после падения украинского БПЛА произошел пожар на заводе.