Над регионами РФ за два часа перехватили пять украинских беспилотников

Минобороны РФ: в Курской, Брянской и Белгородской областях сбили пять дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В Курской и Брянской областях перехватили по два дрона. Еще одну цель ликвидировали в Белгородской области.

По данным ведомства, атака продолжалась с 10:00 до 12:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам на российской территории с помощью БПЛА самолетного типа.

24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае. В результате ударов пострадали 12 человек, двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, пять жилых домов в городе получили повреждения. Также урон был нанесен зданию гостиницы и офису «Каспийского Трубопроводного Консорциума». На фоне произошедшего власти ввели в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.