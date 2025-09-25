В Курской области в результате атак украинских БПЛА пострадали люди

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Рыльский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, один дрон нанес удар по автомобилю между деревнями Поповка и Большегнеушево. В тот момент в салоне находился 51-летний мужчина, он получил осколочные ранения груди и левой ноги.

«В состоянии средней степени тяжести он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — говорится в заявлении.

Хинштейн рассказал, что 24 сентября атаке подверглась деревня Рыжевка. В результате 60-летняя местная жительница получила легкие ранения.

«Она находилась недалеко от автомобиля, на который пришелся удар», — уточнил губернатор.

23 сентября украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в хуторе Звягин, расположенном в Рыльском районе Курской области. Глава региона заявил, что два человека — 68-летняя женщина и 62-летний мужчина — получили незначительные ранения. Медики осмотрели жителей и отпустили их на амбулаторное лечение.

Ранее в Курской области беспилотник атаковал 18-летнюю девушку на мопеде.