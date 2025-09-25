На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области в результате атак украинских БПЛА пострадали люди

Хинштейн: два жителя Рыльского района Курской области пострадали при атаках БПЛА
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Рыльский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, один дрон нанес удар по автомобилю между деревнями Поповка и Большегнеушево. В тот момент в салоне находился 51-летний мужчина, он получил осколочные ранения груди и левой ноги.

«В состоянии средней степени тяжести он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — говорится в заявлении.

Хинштейн рассказал, что 24 сентября атаке подверглась деревня Рыжевка. В результате 60-летняя местная жительница получила легкие ранения.

«Она находилась недалеко от автомобиля, на который пришелся удар», — уточнил губернатор.

23 сентября украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в хуторе Звягин, расположенном в Рыльском районе Курской области. Глава региона заявил, что два человека — 68-летняя женщина и 62-летний мужчина — получили незначительные ранения. Медики осмотрели жителей и отпустили их на амбулаторное лечение.

Ранее в Курской области беспилотник атаковал 18-летнюю девушку на мопеде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами