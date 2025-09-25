В Краснодарском крае на заводе после падения беспилотника начался пожар

Оперштаб: с завода на Кубани, где упали обломки БПЛА, эвакуировали 140 человек

В ночь на 25 сентября обломки беспилотников упали рядом с одним из крупных предприятий в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

При падении фрагментов БПЛА на территории объекта начался пожар площадью около 50 кв. м. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Из здания эвакуировали около 140 сотрудников, которых разместили в защитном укрытии.

По данным властей, пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные и специальные службы.

В Белореченском районе Краснодарского края этой ночью слышали взрывы. Местные жители рассказали, что начиная с 2:30 слышали пять-шесть взрывов. Они также видели в небе над окраиной одного из населенных пунктов яркие вспышки.

Всего по данным Минобороны РФ за ночь над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей сбили 45 дронов.

Ранее аэропорт в Дании закрыли из-за «беспилотников в небе».