Российские войска ликвидировали командира разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Романа Веркалеца. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Командир разведывательной группы ГУР Украины Роман Веркалец. 17 сентября уничтожен Русской Армией в Харьковской области», — написал военкор.

12 сентября на Украине ликвидировали японского наемника Драго Кодзиму с позывным «Тэцуо», присоединившегося к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в июне 2024 года. Судя по опубликованным в соцсети военного сведениям, японец родился в Осаке, но проживал в Италии. На последнем фото, которое было размещено в июле на его странице, он позирует в военной форме с итальянским флагом в Святошинском районе Киева.

5 сентября в Запорожской области в ходе боестолкновения ликвидировали полковника ГУР министерства обороны Украины Алексея Поповича. Специалист 10-го отдельного отряда специального назначения ГУР МО был уничтожен в районе Степногорска в результате стрелкового боя.

Ранее в Сумской области ликвидировали личный состав подразделения ССО Украины.