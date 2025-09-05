Полковник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Алексей Попович (позывной «Борец») ликвидирован в ходе боестолкновения в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Специалист 10-го отдельного отряда специального назначения ГУР МО Украины был уничтожен в районе Степногорска в результате стрелкового боя. Попович 1982 года рождения занимался координацией разведывательной деятельности на запорожском направлении.

В конце августа во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Как заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, Киев начал ликвидировать неудобных свидетелей преступлений постмайданной власти.

До этого стало известно, что военный спецподразделения ГУР Украины «Тимур» Даниил Кандыба был уничтожен в Сумской области.

Ранее сообщалось, что Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского.