На Украине ликвидирован японский наемник Драго Кодзима с позывным «Тэцуо», присоединившийся к ВСУ в июне 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети боевика.

Судя по опубликованным в соцсети сведениям, Кодзима родился в японской Осаке, но проживал в Италии.

На последнем фото, которое было размещено в июле на странице боевика, он позирует в военной форме с итальянским флагом в Святошинском районе Киева. Радом с ним стоит румынский наемник Антонио Рикардо Маклауд Отет, согласно данным соцсетей, тоже ликвидированным.

Судя по комментариям с соболезнованиями от его подписчиков, которые оставлены под последними публикациями Кодзимы в начале сентября, можно сделать вывод, что он ликвидирован.

В сентябре стало известно, что на стороне ВСУ принимают участие в вооруженном российско-украинском конфликте наемники из Японии. Об этом рассказал украинский пленный, которые столкнулся с иностранными наемниками, когда проходил базовую общевойсковую подготовку в поселке Верхнячка Черкасской области. Это были два поляка, колумбиец, американец, немец, ирландец, а также четверо японцев.

Ранее российские танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами.