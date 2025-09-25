Украинские войска попытались вывести из строя Луганскую ТЭС в ЛНР

Украинские войска ударили по газораспределительным станциям в городах Северодонецк и Счастье в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе форума «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы», передает ТАСС.

«Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без света [остался] Северодонецк, без света — Счастье», — рассказал он.

По словам Пасечника, ВСУ ставили перед собой цель вывести из строя Луганскую ТЭС.

25 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. По его словам, в результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет.

23 сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Запорожской АЭС. В результате огневого воздействия была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская». Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, пришлось осуществлять от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

При этом с ремонтом линии возникли трудности. Как рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, место повреждения находится относительно недалеко от площадки станции, на береговой линии Днепра. Однако ее восстановление осложняется продолжающимися обстрелами в непосредственной близости к поврежденной линии.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС.