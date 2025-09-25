На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал раскрыл возможный ответ России на атаку в Новороссийске

Генерал Липовой: Украина провоцирует Россию на удар «Орешником»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Украина провоцирует Россию на жесткий ответ, в том числе с применением баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«[ВСУ] этого добиваются атаками на Новороссийск, чтобы потом начать голосить на весь мир о том, что их Россия уничтожает», — высказался Липовой.

По его словам, Россия не может игнорировать угрозы в адрес своей инфраструктуры и мирных жителей. По мнению генерала, Киев хочет спровоцировать российские войска для того, чтобы показать мировому сообществу, как «они страдают» и еще сильнее втянуть западные страны в военный конфликт. Липовой выразил уверенность, что руководство РФ сделает соответствующие выводы и примет меры.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск». В результате пострадали восемь человек, еще двое не выжили.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА оказались повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». Также повреждения получили 20 машин, три из них сгорели полностью.

Ранее последствия удара украинского дрона по парковке в Новороссийске сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами