Генерал раскрыл возможный ответ России на атаку в Новороссийске

Украина провоцирует Россию на жесткий ответ, в том числе с применением баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«[ВСУ] этого добиваются атаками на Новороссийск, чтобы потом начать голосить на весь мир о том, что их Россия уничтожает», — высказался Липовой.

По его словам, Россия не может игнорировать угрозы в адрес своей инфраструктуры и мирных жителей. По мнению генерала, Киев хочет спровоцировать российские войска для того, чтобы показать мировому сообществу, как «они страдают» и еще сильнее втянуть западные страны в военный конфликт. Липовой выразил уверенность, что руководство РФ сделает соответствующие выводы и примет меры.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск». В результате пострадали восемь человек, еще двое не выжили.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА оказались повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». Также повреждения получили 20 машин, три из них сгорели полностью.

Ранее последствия удара украинского дрона по парковке в Новороссийске сняли на видео.