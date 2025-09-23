На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черниговской области российский дрон поразил штаб украинской бригады

Российская «Герань-2» ударила по командному пункту ВСУ в Черниговской области
Reuters

Беспилотник «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, в результате атаки есть потери среди офицеров и уничтожена военная техника.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил агентству, что российские штурмовые группы взяли в полукольцо село Новопавловка в Днепропетровской области. Он отметил, что этот населенный пункт играет важную роль в логистике украинских войск.

До этого стало известно, что российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, в который попали около 6000 украинских солдат. По данным Mash, российские военные окружают Новопавловку, где расположены подразделения операторов дронов. Речь идет о бойцах 413-го и 419-го батальонов ВСУ, а также 46-й аэромобильной бригады.

Ранее военный эксперт назвал самые успешные участки в зоне СВО за неделю.

СВО: последние новости
