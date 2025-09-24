Беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии атаковали беспилотники. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке беспилотников, написал чиновник.

По его словам, специалистам предстоит выяснить степень повреждений. В настоящее время на месте работают все экстренные службы, принимаются меры по ликвидации пламени, добавил Хабиров.

Как сообщили в министерстве обороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 24 сентября сбили 70 украинских беспилотников над регионами России. Ударные БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря. В ответ на налеты дронов ВСУ российские войска наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее мэр Новороссийска предупредил жителей об опасности атаки ВСУ с моря.