Количество пострадавших при атаке на Новороссийск выросло до 12

Власти Новороссийска: число пострадавших при атаке дронов ВСУ выросло до 12
Количество пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск достигло 12 человек. Об этом написала в Telegram-канале замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1», — говорится в сообщении.

По данным замглавы региона, еще троим пострадавшим врачи оказали амбулаторную помощь.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта.

В результате ударов два человека получили несовместимые с жизнью травмы, число пострадавших уточняется до сих пор. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК. Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Геленджике.

