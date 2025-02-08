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Российский оператор дрона не стал атаковать крестящегося бойца ВСУ

«РВ»: российский оператор дрона сохранил жизнь крестящемуся бойцу ВСУ
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Оператор дрона Вооруженных сил РФ пощадил украинского военного, который выбежал из атакованного укрытия и начал креститься. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на видео, снятое с объектива беспилотника.

Российский боец с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) выполнял задачу по уничтожению наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины на одном из островов Днепра под Херсоном. Вдруг из укрытия выбежал украинский солдат и начал креститься. Оператор дрона пощадил противника и не стал наносить удар по нему.

До этого издание Newsweek писало, что российскому танкисту пришлось встретиться в бою с собственным сыном, который участвует в конфликте на стороне Украины. 19-летний молодой человек управлял американской боевой машиной пехоты (БМП) Bradley. Он рассказал изданию, что не видел отца с детства и не поддерживал с ним каких-либо отношений на расстоянии. В одном из боев военный ВСУ, командующий БМП, пошел на столкновение с российским танком. Один из снарядов попал в корпус Bradley, однако машина получила незначительные повреждения. По словам Александра, позже мужчина, представившийся его отцом, связался с ним и заверил, что был в том танке и перестал атаковать, так как узнал Bradley сына.

Ранее российский танкист рассказал, как его спасла подаренная братом икона.

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