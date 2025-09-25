На Украине критическая инфраструктура получила повреждения

Объект критической инфраструктуры в Черниговской области Украины получил повреждения. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По данным журналистов, утром 25 сентября в Нежинской общине на территории региона зафиксировали 14 прилетов беспилотников. Атака продолжалась в течение 25 минут.

«Есть попадания в объект критической инфраструктуры», — отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что в настоящее время около 30 тыс. абонентов остаются без электроснабжения. При этом неизвестно, какое именно сооружение было повреждено.

Ночью 22 сентября бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по городу Борисполь, расположенному в Киевской области. Для этого они использовали реактивные дроны-камикадзе «Герань-3», обладающие крейсерской скоростью до 410 км/ч.

Украинские власти сообщили, что на месте прилета произошел пожар. При этом российские военные Telegram-каналы написали, что целью стал зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, находившийся на территории аэропорта.

Ранее в подполье рассказали об ударе по ремонтной базе с развитой железнодорожной сетью на Украине.