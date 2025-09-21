В подполье рассказали об ударе по ремонтной базе с развитой ж/д сетью на Украине

Ремонтная база с развитой железнодорожной сетью и большими цехами, расположенная в пригороде украинского города Полтавы, подверглась удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, также взрыв произошел в районе авиабазы, где были замечены переданные Украине истребители F-16.

Кроме того, был нанесен удар по нескольким тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове. В Днепропетровской области целями стали площадки с военной техникой, системы противовоздушной обороны и железнодорожная логистика.

Утром 21 сентября глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что несколько объектов критической инфраструктуры в регионе получили повреждения. Речь идет о сооружениях в Чернигове и одной из общин в Ниженском районе.

За день до этого атаке беспилотников подверглась нефтебаза в городе Бахмач в Черниговской области. После десятков взрывов на территории объекта начался пожар. Как писал Telegram-канал SHOT, топливо с этой нефтебазы получали моторизованные и танковые формирования ВСУ в Сумской области.

Ранее в подполье рассказали об ударе по заводу систем наведения для ракет в Черкасской области.