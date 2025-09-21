На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье рассказали об ударе по ремонтной базе с развитой ж/д сетью на Украине

Координатор подполья Лебедев: ремонтная база под Полтавой подверглась удару
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Ремонтная база с развитой железнодорожной сетью и большими цехами, расположенная в пригороде украинского города Полтавы, подверглась удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, также взрыв произошел в районе авиабазы, где были замечены переданные Украине истребители F-16.

Кроме того, был нанесен удар по нескольким тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове. В Днепропетровской области целями стали площадки с военной техникой, системы противовоздушной обороны и железнодорожная логистика.

Утром 21 сентября глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что несколько объектов критической инфраструктуры в регионе получили повреждения. Речь идет о сооружениях в Чернигове и одной из общин в Ниженском районе.

За день до этого атаке беспилотников подверглась нефтебаза в городе Бахмач в Черниговской области. После десятков взрывов на территории объекта начался пожар. Как писал Telegram-канал SHOT, топливо с этой нефтебазы получали моторизованные и танковые формирования ВСУ в Сумской области.

Ранее в подполье рассказали об ударе по заводу систем наведения для ракет в Черкасской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами