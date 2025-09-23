На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киевской области на видео попал момент удара по ЗРК Patriot

Очевидцы сняли момент удара по ЗРК Patriot в Борисполе под Киевом
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удар по городу Борисполь, расположенному в Киевской области. Снятые очевидцами кадры момента прилета и последовавшего за ним взрыва публикует Telegram-канал Военндело.

По информации издания «Страна.ua», власти Киева заявили о возникшем в данном районе пожаре.

В то же время российские военные Telegram-каналы утверждают, что целью удара в аэропорту Борисполь стал американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Согласно сообщениям, для атаки использовались реактивные дроны-камикадзе «Герань-3», обладающие крейсерской скоростью до 410 километров в час.

Видеозапись, опубликованная ресурсом «Военное дело», демонстрирует момент попадания, взрыв и его последствия, снятые свидетелями произошедшего.

18 сентября в Башкортостане опубликовали видео со столбом дыма после атаки БПЛА. По словам местных жителей, они услышали громкие звуки, похожие на взрыв.

Ранее на Украине заявили об атаке беспилотников в направлении Киевской ГЭС.

