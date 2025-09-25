Закрытие аэропорта Дании из-за «беспилотников в небе» затронуло армию

Reuters: ВС Дании затронуты в ходе инцидента с дронами в аэропорту Ольборга

Закрытие аэропорта в датском городе Ольборг из-за «беспилотников в воздушном пространстве» повлияло на ВС королевства, передает Reuters.

В полиции Дании сообщили, что БПЛА действовали так же, как в ночь на 23 сентября в Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

В полиции уточнили, что накануне у аэропорта Ольборга около 21:44 (22:44 мск) заметили более одного дрона, летевшего с включенными огнями. Их тип и цель использования пока установить не смогли.

«Вооруженные силы Дании также оказались затронуты, поскольку Ольборг используется в качестве военной базы», — отмечает агентство.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».