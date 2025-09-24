На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СНГ заявили о старте модернизации объединенной системы ПВО стран-участниц

Страны СНГ приступили к модернизации объединенной системы ПВО
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Страны Содружества независимых государств (СНГ) приступили к модернизации объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря совета министров обороны стран-участниц с генерал-лейтенанта Юрия Дашкина.

По его словам, состоявшиеся на данный момент договоренности уже реализуются, и все выделяемые на них средства используются по назначению.

«Мы об этом регулярно информируем и комитет начальников штабов, и совет министров обороны», — сказал Дашкин, отвечая на вопрос журналистов.

В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что странам выгодно быть в СНГ, поскольку общими усилиями проще противостоять вызовам. Он отмечал, что члены Содружества являются ключевыми партнерами Москвы и ближайшими союзниками, а Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ, обеспечивая их товарами и ресурсами, необходимыми для устойчивого развития.

Ранее постпред РФ заявил о сохранении курса Украины на изоляцию от СНГ.

