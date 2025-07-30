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Минобороны подтвердило ракетный удар по лагерю ВСУ в Черниговской области

МО РФ сообщило об уничтожении до 200 бойцов ВСУ при ударе «Искандеров»
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Российские Вооруженные силы нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Гончаровское была атакована база 169-го учебного центра ВСУ. Цель удалось обнаружить с помощью разведывательного беспилотника. В Минобороны пояснили, что сначала было зафиксировано место размещения личного состава и техники, после чего по лагерю последовательно нанесли удары двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» — с кассетной и фугасной боевыми частями. По предварительным данным, в результате атаки украинская армия понесла потери в виде около 200 человек.

Видеозапись удара опубликовал опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

21 июля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ранее сообщалось, что российские «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.

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