В Минобороны сообщили об ударах по военной инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС РФ атаковали склады БПЛА и позиции наемников в 136 районах
Станислав Красильников/РИА Новости

Войска РФ нанесли удары по ряду объектов на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражения наносили силы оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Под удар попала электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий оборонной промышленности Украины, производственные цеха предприятия «Мотор Сич», места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего цели были поражены в 136 районах.

Накануне российские военнослужащие нанесли удар по двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. По данным оборонного ведомства, атаку российской стороны провели с помощью ударных беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии.

В ходе наступательных действий российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок украинских подразделений.

Ранее российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

