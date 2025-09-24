На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал о начале нового жесткого этапа конфликта на Украине

Политолог Чеснаков: открывается новый раунд вооруженного конфликта на Украине
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В скором времени начнется новый этап вооруженного конфликта на Украине, в рамках которого будут сняты все ограничения на жесткие удары. Об этом заявил в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков.

«Тот факт, что [президент США Дональд] Трамп пожелал удачи сторонам конфликта, намекает на отсутствие всяких ограничений и обременений для участников», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, после такого заявления американского лидера можно ожидать снятия ограничений на жесткие удары. Чесноков отметил, что президент США таким образом дистанцировался от процесса урегулирования.

Трамп, вероятно, рассчитывает на скорое осознание сторонами конфликта невозможности его решения военным путем, подчеркнул политолог.

Накануне Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о том, что Киев должен действовать, пока Москва переживает «серьезные экономические проблемы». В публикации американский лидер пожелал всего наилучшего обеим странам, а также добавил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие странам НАТО, а те будут использовать его по своему усмотрению, в том числе для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Трамп снова разочаровался темпами урегулирования на Украине.

Переговоры о мире на Украине
