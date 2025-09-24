В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторных ударов дронов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске снова включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА ВСУ
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Новороссийске снова включили сирены из-за отражения повторной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

«В Новороссийске снова включены сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников в течение дня», — говорится в посте.

24 сентября губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, вражеские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам мэра Андрея Кравченко, во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в городе оказались повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы переведены в режим ЧС. Ведется поиск возможных мест падения обломков беспилотников.

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, Кравченко пообещал, что им окажут всю необходимую помощь. Кроме того, глава города сообщил, что есть жертвы этой атаки, выразив соболезнования их близким.

Ранее украинский беспилотник ударил по парковке в центре Новороссийска.

