Российские военные ведут зачистку 63-й бригады ВСУ в Кировске

МО: ВС России ведут зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные группировки «Запад» проводят зачистку Кировска в Донецкой Народной Республики (ДНР) 63-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

24 сентября российское оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск Вооруженных сил РФ «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Богуславки Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово ДНР.

По данным ведомства, украинские войска при этих действиях потеряли более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубицу М198.

21 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от Красноармейска.

Ранее сообщалось о новой тактике ВС России в применении беспилотников.

СВО: последние новости
