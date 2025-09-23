На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ в районе Купянска и Кировска

Минобороны: группировка «Запад» улучшила положение в районе Купянска и Кировска
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска. Об этом сообщило российское Минобороны в своей сводке.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Богуславки Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово ДНР.

По данным ведомства, украинские войска при этих действиях потеряли более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубицу М198.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

21 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от Красноармейска.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о новой тактике ВС России в применении беспилотников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами