Минобороны: группировка «Запад» улучшила положение в районе Купянска и Кировска

Подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска. Об этом сообщило российское Минобороны в своей сводке.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Богуславки Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово ДНР.

По данным ведомства, украинские войска при этих действиях потеряли более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубицу М198.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

21 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от Красноармейска.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о новой тактике ВС России в применении беспилотников.