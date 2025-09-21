Стало известно о новой тактике ВС России в применении беспилотников

ВС России стали использовать «дроны-матки» для увеличения дальности поражения целей противника на фронте. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику. Матка также служит ретрансляционной антенной, поддерживая связь беспилотников с пилотами», — говорится в сообщении.

Беспилотники РФ стали гораздо точнее бить по целям на украинской стороне в пределах около 30 км от линии фронта, констатирует WSJ.

До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ сложно сбивать реактивные дроны «Шахеды» ВС России. По его словам, у украинской армии недостаточно средств для противодействия таким аппаратам, поскольку они на радарах выглядят как крылатая ракета. Для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

Ранее в России появился беспилотник, способный висеть в воздухе сутки.