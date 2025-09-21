На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новой тактике ВС России в применении беспилотников

WSJ: ВС России начали применять новую тактику боев с помощью беспилотников
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

ВС России стали использовать «дроны-матки» для увеличения дальности поражения целей противника на фронте. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику. Матка также служит ретрансляционной антенной, поддерживая связь беспилотников с пилотами», — говорится в сообщении.

Беспилотники РФ стали гораздо точнее бить по целям на украинской стороне в пределах около 30 км от линии фронта, констатирует WSJ.

До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ сложно сбивать реактивные дроны «Шахеды» ВС России. По его словам, у украинской армии недостаточно средств для противодействия таким аппаратам, поскольку они на радарах выглядят как крылатая ракета. Для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

Ранее в России появился беспилотник, способный висеть в воздухе сутки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами