Фуры с тысячами беспилотников обнаружили на границе с Китаем и сняли на видео

Baza: почти три тысячи дронов нашли таможенники в фурах из Китая
true
true
true

В Приморском крае на границе с Китаем работники таможни нашли дроны, которые перевозили в фурах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотрудники ФТС на досмотре в Приморском крае нашли в нескольких фурах два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Некоторые дроны были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — говорится в сообщении.

По информации канала, коробки с дронами везли из Китая в Россию рядом с другими товарами. Согласно документам, беспилотники должны были доставить на адрес российской фирмы, кроме того, дроны значились как товары народного потребления. На опубликованных в сети кадрах видно, как работники распаковывают коробки с беспилотниками.

Также сообщается, что сотрудники таможни изъяли дроны и отправили их на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовно дело по статье о недекларировании товаров.

Ранее несколько тысяч фур застряли на границе с Казахстаном.

