Над Россией за ночь сбили 70 украинских БПЛА. Военная операция, день 1309-й

РИА Новости: удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники.
ВС РФ увеличивают зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску серьезных резервов ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
🔴 Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Euractiv: европейский проект «стена дронов» может быть реализован в течение года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
ВСУ ночью атаковали Севастополь, силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских БПЛА
▪️Дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.